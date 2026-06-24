Индекс Мосбиржи снизился до уровня марта 2023 года
По данным на 18:18 мск индекс Московской биржи (IMOEX) упал на 3,95% до 2243,66 пункта. Последний раз такое значение у показателя было в марте 2023 г.
Минимальное значение за день – 2230,47 п. С начала месяца индекс упал на 12,28%, с начала года – на 18,62%.
23 июня директор департамента образовательных программ «Велес капитала» Валентина Савенкова рассказала «Ведомостям», что индекс Мосбиржи может упасть до 2050–2210 пунктов. По ее словам, с технической точки зрения на рынке наблюдается устойчивый среднесрочный и долгосрочный падающий тренд.
Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых, в свою очередь, отметила, что судя по тому, что индекс Мосбиржи сдал очередной рубеж в 2400 пунктов, в перспективе недели – двух по инерции распродажи могут продолжиться до уровня 2300 или даже 2250. Допускаются также временные отскоки вверх, но разворотные сигналы пока отсутствуют. Снижение усиливается техническими распродажами из-за срабатывания маржин-коллов, объяснила эксперт.