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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи снизился до уровня марта 2023 года

Ведомости

По данным на 18:18 мск индекс Московской биржи (IMOEX) упал на 3,95% до 2243,66 пункта. Последний раз такое значение у показателя было в марте 2023 г.

Минимальное значение за день – 2230,47 п. С начала месяца индекс упал на 12,28%, с начала года – на 18,62%.

Лидерами снижения стали акции «Эн+ Груп» (-9,99%), «Группы Позитив» (-7,28%), «ВК» (-7,16%), «Русала» (-6,84%), «Русагро» (-6,5%).

23 июня директор департамента образовательных программ «Велес капитала» Валентина Савенкова рассказала «Ведомостям», что индекс Мосбиржи может упасть до 2050–2210 пунктов. По ее словам, с технической точки зрения на рынке наблюдается устойчивый среднесрочный и долгосрочный падающий тренд.

Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых, в свою очередь, отметила, что судя по тому, что индекс Мосбиржи сдал очередной рубеж в 2400 пунктов, в перспективе недели – двух по инерции распродажи могут продолжиться до уровня 2300 или даже 2250. Допускаются также временные отскоки вверх, но разворотные сигналы пока отсутствуют. Снижение усиливается техническими распродажами из-за срабатывания маржин-коллов, объяснила эксперт.

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