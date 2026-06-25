Акции «Инкаба» продолжили падение после IPO
Цена акций «Инкаб холдинга» во второй день торгов на Мосбирже после IPO упала на 5%, свидетельствуют данные площадки.
На старте торгов в основную сессию цена «Инкаба» снизилась на 5,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 97,42 руб. По данным на 10:10 мск, стоимость упала на 9,61% до 88,58 руб. Объем торгов составляет 8,18 млн руб.
На закрытии торгов 24 июня цена акций составила 98 руб., оборот достиг 35,53 млн руб.
8 июня «Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже. Торги начались 24 июня в 16:00 мск. По итогам холдинг привлек 2,04 млрд руб. Средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенных для возможной стабилизации на вторичных торгах. Цена размещения составила 100 руб. за акцию.
«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрел 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.