Акционеры «ВУШ холдинга» решили не выплачивать дивиденды за 2025 год

У Whoosh дивиденды устроены не как у многих эмитентов с фиксированным ежегодным payout, а зависят от долговой нагрузки: если чистый долг/EBITDA не выше 1,5x, компания ориентируется на 50% чистой прибыли, если показатель в диапазоне 1,5x–2,5x – на 25%, а при превышении 2,5x дивиденды не платятся. Еще одна особенность – выплата обычно рассматривается не чаще одного раза в год и привязана к итогам сезона, а окончательное решение принимают совет директоров и затем общее собрание акционеров.