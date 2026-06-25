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Акционеры «ВУШ холдинга» решили не выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры ПАО «ВУШ холдинг» (головная компания кикшерингового сервиса Whoosh) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 г. Это следует из данных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Решение принято в связи с получением холдингом чистого убытка по итогам года.

Чистый убыток Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. Годом ранее компания получила прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась в указанный период на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г. EBITDA сократился до 3,56 млрд руб. (в 2024 г. показатель был на уровне 6,05 млрд руб.).

У Whoosh дивиденды устроены не как у многих эмитентов с фиксированным ежегодным payout, а зависят от долговой нагрузки: если чистый долг/EBITDA не выше 1,5x, компания ориентируется на 50% чистой прибыли, если показатель в диапазоне 1,5x–2,5x – на 25%, а при превышении 2,5x дивиденды не платятся. Еще одна особенность – выплата обычно рассматривается не чаще одного раза в год и привязана к итогам сезона, а окончательное решение принимают совет директоров и затем общее собрание акционеров.

На практике это означает, что дивиденды Whoosh могут быть довольно неровными: компания платит не «по расписанию», а только если финансовые условия позволяют. Например, за девять месяцев 2024 г. акционеры утвердили выплату 2,11 руб. на акцию, но по итогам 2024 г. дивиденды уже не выплачивались.

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