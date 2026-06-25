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Цена акций «Лукойла» на Мосбирже выросла на 2%

Ведомости

По состоянию на 12:18 мск 25 июня цена акций «Лукойла» выросла на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 4177 руб. Объем торгов составил 2,47 млрд руб.

На закрытие торгов 24 июня цена акций «Лукойла» составила 4112,50 руб., оборот торгов достиг 6,84 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Лукойла» снизилась на 33,2%.

Нефтяная компания «Лукойл» («Лукойл») – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в России и мире. Занимает около 2% мировой добычи нефти и 1% запасов углеводородов. Компания была создана в 1991 г. за счет объединения предприятий Западной Сибири «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», а также перерабатывающих предприятий «Пермнефтеоргсинтез», Волгоградский и Новоуфимский нефтеперерабатывающие заводы. Запасы углеводородов составляют 15 млрд барр., объем переработки превышает 54 млн т, а количество АЗС – около 5300 ед. Всего в компании трудятся более 100 000 работников. Входит в пятерку крупнейших компаний России по выручке. Среди основных акционеров – бывший президент компании Вагит Алекперов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 55% акций.

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