Китай разместит рекордный выпуск бондов на 5 млрд евро
Китай начал размещение государственных облигаций на сумму до 5 млрд евро ($5,7 млрд), что может стать крупнейшей сделкой подобного рода, номинированной в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства сообщил, что китайский минфин установил первоначальный ориентир цены для пятилетних, восьмилетних и двенадцатилетних еврооблигаций на уровне 15, 22 и 33 базисных пунктов выше средней ставки свопа соответственно. Окончательные параметры сделки определят 25 июня.
Агентство пишет, что Китай возвращается на рынок еврооблигаций раньше обычного, всего через семь месяцев после ноябрьского облигационного займа на 4 млрд евро. Спрос на него тогда превысил 100 млрд евро.
11 марта Bloomberg писало, что китайский рынок акций во время эскалации на Ближнем Востоке почти не пострадал, на него продолжают обращать внимание инвесторы. Агентство напомнило, что китайский индекс CSI 300 при этом почти не изменился, снижение составило всего 0,1% с конца февраля. Кроме того, Goldman Sachs Group подтвердила свой рейтинг «выше рынка» для китайских акций. Юань также сохранился на почти прежнем уровне по отношению к доллару.