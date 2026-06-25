Китай разместит рекордный выпуск бондов на 5 млрд евро

11 марта Bloomberg писало, что китайский рынок акций во время эскалации на Ближнем Востоке почти не пострадал, на него продолжают обращать внимание инвесторы. Агентство напомнило, что китайский индекс CSI 300 при этом почти не изменился, снижение составило всего 0,1% с конца февраля. Кроме того, Goldman Sachs Group подтвердила свой рейтинг «выше рынка» для китайских акций. Юань также сохранился на почти прежнем уровне по отношению к доллару.