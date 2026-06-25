Паи ЗПИФ «Золотоматы‑1» выведены на внебиржевой рынок

Золотоматы – терминалы, созданные по аналогии с банкоматами, где вместо наличных обращаются слитки золота стандартного веса (1 г, 5 г и др.). Устройства оснащены технологиями для оценки веса, пробы и стоимости металла, благодаря чему все операции выполняются в режиме реального времени. Чтобы купить золото, необходимо выбрать нужный вес слитка через интерфейс терминала и оплатить покупку наличными или банковской картой. После этого устройство выдаст сертифицированный слиток. Если же клиент хочет продать золото, ему нужно поместить металл в специальный отсек терминала: устройство отсканирует его, проверит пробу и вес, рассчитает стоимость по текущему курсу, а после подтверждения операции переведет деньги на банковскую карту.