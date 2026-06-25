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Паи ЗПИФ «Золотоматы‑1» выведены на внебиржевой рынок

Ведомости

Паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) комбинированного типа «Золотоматы‑1» выведены на внебиржевой рынок, сообщила управляющая компания (УК) «Финстар капитал». Они доступны только для квалифицированных инвесторов, минимальный объем сделки не ограничен.

ЗПИФ «Золотоматы‑1» создан для финансирования сети роботизированной скупки ювелирных изделий из золота и серебра Goldexrobot, базирующейся на золотоматах Custody Bot 3.0. Сейчас в производстве находятся 26 аппаратов. Первый из них уже установлен в московском ТЦ «Авиапарк».

В «Финстар капитал» рассказали, что в ходе следующего этапа будет дополнительная выдача инвестиционных паев, за счет которой размер ЗПИФ комбинированного «Золотоматы-1» планируется увеличить примерно до 50 аппаратов (сейчас в планах 45 штук). После масштабирования первого фонда управляющая компания намерена приступить к созданию нового – ЗПИФ комбинированный «Золотоматы-2».

15 июня УК «Восток – Запад» (более 30 млрд руб. в управлении) стала инвестором ЗПИФ комбинированного типа «Золотоматы‑1». Срок работы фонда составит семь лет, а заявленная целевая доходность по базовому сценарию – 30–35% годовых в рублях. 

Золотоматы – терминалы, созданные по аналогии с банкоматами, где вместо наличных обращаются слитки золота стандартного веса (1 г, 5 г и др.). Устройства оснащены технологиями для оценки веса, пробы и стоимости металла, благодаря чему все операции выполняются в режиме реального времени. Чтобы купить золото, необходимо выбрать нужный вес слитка через интерфейс терминала и оплатить покупку наличными или банковской картой. После этого устройство выдаст сертифицированный слиток. Если же клиент хочет продать золото, ему нужно поместить металл в специальный отсек терминала: устройство отсканирует его, проверит пробу и вес, рассчитает стоимость по текущему курсу, а после подтверждения операции переведет деньги на банковскую карту.

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