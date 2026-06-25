«СПб биржа» скорректирует позиции инвесторов по неоактиву CRWDperp

Из-за сплита изменится расписание торгов неоактивом. 1 июля торги будут проводиться до 21:50 мск. В этот день фандинг (ставка финансирования) будет обнулен. В день проведения сплита 2 июля торги CRWDperp начнутся в 18:00 мск и завершатся по расписанию.