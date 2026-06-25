«СПб биржа» скорректирует позиции инвесторов по неоактиву CRWDperp
«СПБ биржа» скорректирует позиции по неоактиву (бессрочному фьючерсному контракту) CRWDperp в связи с дроблением обыкновенных акций класса А базисного актива CrowdStrike Holdings. Об этом площадка сообщила на сайте.
Сплит акций ожидается 2 июля с коэффициентом 4 к 1. Открытые позиции инвесторов скорректируют автоматически с учетом коэффициента дробления. Дополнительных действий от инвесторов не требуется.
Из-за сплита изменится расписание торгов неоактивом. 1 июля торги будут проводиться до 21:50 мск. В этот день фандинг (ставка финансирования) будет обнулен. В день проведения сплита 2 июля торги CRWDperp начнутся в 18:00 мск и завершатся по расписанию.
На «СПБ бирже» доступны 25 неоактивов на глобальные акции. В частности, Amazon, Advanced Micro Devices, Coinbase, Netflix, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, Super Micro Computer, Tesla. Также доступны индексы криптовалют: биткойна, эфириума, соланы, риппла и трона.