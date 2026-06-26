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Главная / Инвестиции /

Доля государства в «Россетях» по итогам допэмиссии выросла до 77%

Ведомости

Доля государства в группе «Россети» после завершения допэмиссии увеличилась с 75 до 77%, сообщил глава компании Андрей Рюмин, передает ТАСС.

Процесс шел с 2023 г. Допэмиссию закрыли на 185 млрд акций стоимостью примерно в 93 млрд руб. В уставный капитал «Россетей» из казны РФ были переданы объекты электросетевого хозяйства в Крыму, Краснодарском крае, Иркутской и Мурманской области, сказал Рюмин. Эмиссию закрыли в начале года.

На собрании акционеров «Россетей» по итогам 2025 г. было принято решение не выплачивать дивиденды. Компания направит почти всю прибыль на инвестиции и развитие – 95,3 млрд из 100,25 млрд руб., а остаток – в резервный фонд.

В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022–2026 гг. для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, сделать это необходимо для поддержания в 2023–2027 гг. стабильного финансово-экономического состояния компании.

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