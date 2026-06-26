Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,371+1,8%KLVZ1,724-3,36%RGSS0,157-4,02%IMOEX2 219,59-1,67%RTSI924,47-1,67%RGBI113,27-0,89%RGBITR752,73-0,85%
Главная / Инвестиции /

«Россети» не будут платить дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» согласовали невыплату дивидендов за 2025 г. Трансляция годового собрания велась на сайте компании.

Компания направит почти всю прибыль на инвестиции и развитие – 95,3 млрд из 100,25 млрд руб., а остаток – в резервный фонд.

В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022–2026 гг. для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, сделать это необходимо для поддержания в 2023–2027 гг. стабильного финансово-экономического состояния компании.

14 апреля гендиректор компании Андрей Рюмин сообщал, что в прошлом году выручка компании превысила 1,8 трлн руб. В то же время чистая прибыль составила более 200 млрд руб. «Россети» работают в 82 регионах РФ и обеспечивает передачу около 80% вырабатываемой в стране электроэнергии. Численность персонала компании превышает 235 000 человек.

23 марта Рюмин заявил, что инвестиционная программа «Россетей» на 2026 г. выросла на 18,2% относительно прошлого года до 857 млрд руб. Он пояснил, что динамика первых двух месяцев года была неплохой из-за холодной погоды. Январь и февраль показали рост выручки, поэтому компания может строить более оптимистичные планы на инвестпрограмму.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте