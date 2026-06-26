«Россети» не будут платить дивиденды за 2025 год

23 марта Рюмин заявил, что инвестиционная программа «Россетей» на 2026 г. выросла на 18,2% относительно прошлого года до 857 млрд руб. Он пояснил, что динамика первых двух месяцев года была неплохой из-за холодной погоды. Январь и февраль показали рост выручки, поэтому компания может строить более оптимистичные планы на инвестпрограмму.