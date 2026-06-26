«Россети» не будут платить дивиденды за 2025 год
Компания направит почти всю прибыль на инвестиции и развитие – 95,3 млрд из 100,25 млрд руб., а остаток – в резервный фонд.
В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022–2026 гг. для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, сделать это необходимо для поддержания в 2023–2027 гг. стабильного финансово-экономического состояния компании.
14 апреля гендиректор компании Андрей Рюмин сообщал, что в прошлом году выручка компании превысила 1,8 трлн руб. В то же время чистая прибыль составила более 200 млрд руб. «Россети» работают в 82 регионах РФ и обеспечивает передачу около 80% вырабатываемой в стране электроэнергии. Численность персонала компании превышает 235 000 человек.
23 марта Рюмин заявил, что инвестиционная программа «Россетей» на 2026 г. выросла на 18,2% относительно прошлого года до 857 млрд руб. Он пояснил, что динамика первых двух месяцев года была неплохой из-за холодной погоды. Январь и февраль показали рост выручки, поэтому компания может строить более оптимистичные планы на инвестпрограмму.