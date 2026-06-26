Акционеры «Совкомфлота» одобрили выплату дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Совкомфлот» в ходе годового собрания одобрили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 4,87 руб. на акцию, сообщил «Интерфакс».
Закрытие реестра определили на 9 июля. На выплату дивидендов «Совкомфлот» направит 11,57 млрд руб. из части нераспределенной прибыли прошлых лет.
Выручка ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 г. сократилась на 30%. Показатель снизился до $1,31 млрд против $1,87 млрд годом ранее. EBITDA составила $526 млн по сравнению с $1,041 млрд в 2024 г. Чистый убыток за период составил $648 млн против прибыли в $424 млн в 2024 г.
По итогам 2024 г. было принято решение не выплачивать дивиденды. Тогда чистая прибыль компании за год в размере 22,2 млрд руб. осталась нераспределенной.