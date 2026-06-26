Акции Whoosh подскочили на 8,28% после новости о байбэке
Акции ПАО «ВУШ холдинг» подскочили на 8,28% и достигли 46,83 руб. за бумагу после новости о том, что компания начинает процедуру байбэка.
До новости акции торговались по 43,25 руб. Акции скакнули ориентировочно в 14:15 мск. Через час они снова начали падать. По данным на 15:20 мск, стоимость акций держится на уровне 47,40 руб.
Несмотря на рост, в сравнении с закрытием предыдущего дня акции Whoosh потеряли 4%.
Whoosh возобновит программу байбэка с 26 июня. Решение было принято после формирования средств для июльского погашения облигаций и с учетом текущих котировок. Текущий уровень ликвидности позволяет одновременно исполнять финансовые обязательства, обеспечивать операционную деятельность и реализовывать планы развития бизнеса, заявили в компании.
Чистый убыток Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. Годом ранее компания получила прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась в указанный период на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г. EBITDA сократился до 3,56 млрд руб. (в 2024 г. показатель был на уровне 6,05 млрд руб.).