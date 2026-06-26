Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,608+3,92%BLNG6,71-5,76%AVAN522-6,62%IMOEX2 261,65+0,2%RTSI924,55-1,66%RGBI113,06-1,08%RGBITR751,38-1,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции Whoosh подскочили на 8,28% после новости о байбэке

Ведомости

Акции ПАО «ВУШ холдинг» подскочили на 8,28% и достигли 46,83 руб. за бумагу после новости о том, что компания начинает процедуру байбэка.

До новости акции торговались по 43,25 руб. Акции скакнули ориентировочно в 14:15 мск. Через час они снова начали падать. По данным на 15:20 мск, стоимость акций держится на уровне 47,40 руб.

Несмотря на рост, в сравнении с закрытием предыдущего дня акции Whoosh потеряли 4%.

Whoosh возобновит программу байбэка с 26 июня. Решение было принято после формирования средств для июльского погашения облигаций и с учетом текущих котировок. Текущий уровень ликвидности позволяет одновременно исполнять финансовые обязательства, обеспечивать операционную деятельность и реализовывать планы развития бизнеса, заявили в компании.

Чистый убыток Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. Годом ранее компания получила прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась в указанный период на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г. EBITDA сократился до 3,56 млрд руб. (в 2024 г. показатель был на уровне 6,05 млрд руб.).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её