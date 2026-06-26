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Акционеры ОВК одобрили невыплату дивидендов

Ведомости

Акционеры «Объединенной вагонной компании» (ОВК) поддержали решение о невыплате дивидендов по результатам 2025 г., свидетельствуют данные сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Чистую прибыль по итогам года решили не распределять, оставив в распоряжении компании.

Акции ОВК за год упали на 56,46%.

Выручка ОВК по РСБУ за 2025 г. увеличилась на 7,67% в годовом выражении и достигла 3,7 млрд руб. Чистая прибыль производителя грузовых вагонов составила 148,8 млн руб. против убытка в 13,08 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль снизилась до 389,7 млн руб. по сравнению с 866,5 млн руб. в 2024 г.

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