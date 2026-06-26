Акционеры ОВК одобрили невыплату дивидендов

Выручка ОВК по РСБУ за 2025 г. увеличилась на 7,67% в годовом выражении и достигла 3,7 млрд руб. Чистая прибыль производителя грузовых вагонов составила 148,8 млн руб. против убытка в 13,08 млрд руб. в предыдущем году. Валовая прибыль снизилась до 389,7 млн руб. по сравнению с 866,5 млн руб. в 2024 г.