«Русснефть» допустила выплату дивидендов по обыкновенным акциям в будущем

По его словам, все дополнительные доходы направляются на ускоренное погашение кредита. Толочек заявил, что «Русснефть» стремится соответствовать всем передовым стандартам корпоративного управления. Он подчеркнул, что действующая в компании дивидендная политика по всем существенным моментам соответствует рекомендациям Мосбиржи.