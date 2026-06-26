«Русснефть» допустила выплату дивидендов по обыкновенным акциям в будущем
В долгосрочной перспективе «Русснефть» может начать выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. В ближайшем будущем таких планов нет, сообщил президент компании Евгений Толочек по итогам годового собрания акционеров, передает ТАСС.
По его словам, все дополнительные доходы направляются на ускоренное погашение кредита. Толочек заявил, что «Русснефть» стремится соответствовать всем передовым стандартам корпоративного управления. Он подчеркнул, что действующая в компании дивидендная политика по всем существенным моментам соответствует рекомендациям Мосбиржи.
Акционеры «Русснефти» на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2025 г. только на привилегированные акции. На это уже утверждены $70 млн ($0,71 на каждую бумагу).
«Русснефть» сократила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза до 23,9 млрд руб. в 2025 г. В 2024 г. ПАО получило 54,35 млрд руб. чистой прибыли. Выручка снизилась на 27,3% до 218,24 млрд руб., себестоимость реализации – на 25,4% до 155,73 млрд руб.