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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций резко вырос в отсутствие новостей

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 26 июня индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,46% и составил 2312,86. Индекс РТС вырос на 2,46% и составил 963,32.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Русснефть» – 75,35 руб. (+9,81%)

• «Мечел» ао – 41,80 руб. (+9,17%)

VK – 207,65 руб. (+7,76%)

АФК «Система» – 12,15 руб. (+6,14%)

«Лукойл» – 4 392 руб. (+5,60%)

В аутсайдерах торгов оказались:

• «Сегежа» – 0,61 руб. (-3,89%)

• «ЭсЭфАй» – 543,40 руб. (-3,00%)

• ПИК – 543 руб. (-2,48%)

• «Юнайтед медикал груп» – 650,30 руб. (-1,43%)

• «Ростелеком» ап – 43,20 руб. (-1,15%)

Общий объем торгов составил 100,64 млрд руб.

Перепроданный рынок взлетел «на пустом месте», отмечают аналитики, но пока рано говорить о том, что это даст импульс к дальнейшему росту.

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