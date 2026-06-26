Российский рынок акций резко вырос в отсутствие новостей
По состоянию на 16:00 мск 26 июня индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,46% и составил 2312,86. Индекс РТС вырос на 2,46% и составил 963,32.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
• «Русснефть» – 75,35 руб. (+9,81%)
• «Мечел» ао – 41,80 руб. (+9,17%)
• VK – 207,65 руб. (+7,76%)
• АФК «Система» – 12,15 руб. (+6,14%)
• «Лукойл» – 4 392 руб. (+5,60%)
В аутсайдерах торгов оказались:
• «Сегежа» – 0,61 руб. (-3,89%)
• «ЭсЭфАй» – 543,40 руб. (-3,00%)
• ПИК – 543 руб. (-2,48%)
• «Юнайтед медикал груп» – 650,30 руб. (-1,43%)
• «Ростелеком» ап – 43,20 руб. (-1,15%)
Общий объем торгов составил 100,64 млрд руб.
Перепроданный рынок взлетел «на пустом месте», отмечают аналитики, но пока рано говорить о том, что это даст импульс к дальнейшему росту.