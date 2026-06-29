Цена акций «Новатэка» на Мосбирже выросла на 2,2%
По состоянию на 11:39 мск 29 июня цена акций «Новатэка» выросла на 2,24% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 947,90 руб. Объем торгов составил 1,51 млрд руб.
На закрытие торгов 26 июня цена акций «Новатэка» составила 923,80 руб., оборот торгов достиг 5,88 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Новатэка» снизилась на 13,8%.
«Новатэк» – крупнейший частный производитель природного газа в России, основанный Леонидом Михельсоном в 1994 г. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. На компанию приходится 12% общероссийской добычи природного газа, или 84 млрд куб. м (6-е место в мире среди публичных компаний). Основные месторождения находятся в Ямало-Ненецком АО. Доказанные запасы углеводородов под контролем компании составляют 18 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте (3-е место в мире). Среди основные акционеров компании структуры Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, в свободном обращении на начало 2026 г. был 21% акций.