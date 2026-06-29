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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи пытается подняться выше уровня 2300 пунктов

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 29 июня индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,03% и составил 2309,09. Индекс РТС вырос на 1,03% и составил 943,94.

Лидерами роста цен среди ликвидных бумаг на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

VK – 189,55 руб. (-2,68%)

«Сегежа» – 0,56 руб. (-2,32%)

«Новабев групп» – 243,80 руб. (-2,08%)

«Мечел» ао – 38,89 руб. (-1,83%)

«Селигдар» – 33,67 руб. (-1,29%)

Общий объем торгов составил 39,35 млрд руб..

На открытии рынок снижался более, чем на 1%, однако затем «быки» сумели перехватить инициативу и начали покупать, как считают некоторые аналитики, сильно подешевевшие российские акции.

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