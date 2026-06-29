Индекс Мосбиржи пытается подняться выше уровня 2300 пунктов
По состоянию на 12:00 мск 29 июня индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,03% и составил 2309,09. Индекс РТС вырос на 1,03% и составил 943,94.
Лидерами роста цен среди ликвидных бумаг на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
VK – 189,55 руб. (-2,68%)
«Сегежа» – 0,56 руб. (-2,32%)
«Новабев групп» – 243,80 руб. (-2,08%)
«Мечел» ао – 38,89 руб. (-1,83%)
«Селигдар» – 33,67 руб. (-1,29%)
Общий объем торгов составил 39,35 млрд руб..
На открытии рынок снижался более, чем на 1%, однако затем «быки» сумели перехватить инициативу и начали покупать, как считают некоторые аналитики, сильно подешевевшие российские акции.