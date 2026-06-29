Акционеры «Ламбумиза» одобрили дивиденды за 2025 год

Производитель картонной упаковки для молока выплатит по 2,5 руб. на обыкновенную и 0,1 руб. на привилегированную акцию от чистой прибыли по РСБУ. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 7 июля 2026 г.