Акционеры «Ламбумиза» одобрили дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Ламбумиз» утвердили дивиденды за 2025 г. на общую сумму 51,9 млн руб. Это следует из сообщения на сайте центра корпоративной информации.
Производитель картонной упаковки для молока выплатит по 2,5 руб. на обыкновенную и 0,1 руб. на привилегированную акцию от чистой прибыли по РСБУ. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 7 июля 2026 г.
В 2025 г. ПАО «Ламбумиз» получила чистую прибыль по РСБУ в размере 259,9 млн руб. Выручка компании составила 2,78 млрд руб.
«Ламбумиз» в октябре 2024 г. провел IPO, где привлек 802 млн руб. Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена – 426,3 руб. за акцию.