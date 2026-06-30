Мосбиржа проанализировала работу ИИ-агентов на виртуальных биржевых торгах

В хакатоне участвовали 50 команд, каждая из которых получила по 1 млн виртуальных руб. Анализ показал, что наиболее убыточными оказались агенты с максимальной торговой активностью. Один из них совершил почти 7700 сделок при обороте 1,8 млрд виртуальных руб. и потерял значительную часть капитала на комиссиях. Лидеры рейтинга, напротив, торговали значительно реже, а их оборот составил от 13 млн до 40 млн виртуальных руб.