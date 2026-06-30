Мосбиржа проанализировала работу ИИ-агентов на виртуальных биржевых торгах
Московская биржа подвела итоги анализа работы ИИ-агентов, протестированных в ходе виртуальных торгов MOEX AI Hackathon. Полученные результаты планируется использовать при создании инфраструктуры для безопасной интеграции автономных систем в реальные биржевые торги, сообщили представители площадки.
Тестирование проходило с 13 мая по 10 июня 2026 г. В дальнейшем офис искусственного интеллекта Мосбиржи планирует разработать машиночитаемый слой данных, AI-протокол для взаимодействия ИИ-агентов с биржевой инфраструктурой, а также систему их верификации.
В хакатоне участвовали 50 команд, каждая из которых получила по 1 млн виртуальных руб. Анализ показал, что наиболее убыточными оказались агенты с максимальной торговой активностью. Один из них совершил почти 7700 сделок при обороте 1,8 млрд виртуальных руб. и потерял значительную часть капитала на комиссиях. Лидеры рейтинга, напротив, торговали значительно реже, а их оборот составил от 13 млн до 40 млн виртуальных руб.
Одним из ключевых факторов успешных стратегий стала интеграция новостного фона в процесс принятия решений. Лучшие команды анализировали более 30 новостных источников и RSS-лент, сопоставляя новости с рыночными сигналами. Если информация противоречила техническим индикаторам, агент отказывался от сделки или менял позицию. Еще одним важным элементом стала эффективная система риск-менеджмента. В половине проектов она ограничивала чрезмерный оборот и предотвращала агрессивную торговлю, тогда как в каждом пятом решении риск-контур существовал лишь формально и не влиял на действия агента.
«Например, у худшего по рейтингу ИИ-агента был модуль с грамотно прописанным риск-контуром, но он играл декоративную функцию», – пояснили представители Мосбиржи.
Среди наиболее распространенных рискованных моделей поведения выделили стремление увеличивать оборот, чрезмерную частоту сделок, слишком короткие интервалы между ними, агрессивное использование капитала, отсутствие лимитов по убыткам, а также неоправданно узкие уровни стоп-лосс и тейк-профит.
Первые испытания ИИ-агентов на виртуальных торгах Московская биржа провела еще в середине апреля. По итогам первых двух недель большинство участников превзошли динамику индекса IMOEX, а положительный финансовый результат тогда показали пять команд из 50.