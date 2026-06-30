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«Норникель» не выплатит дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры «Норникеля» на годовом собрании акционеров утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г., сообщает ТАСС.

Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль компании за 2025 г. составила $2,47 млрд, увеличившись на 36% по сравнению с 2024 г. ($1,81 млрд). Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды в 2023 г. Общий размер объявленных дивидендов составил 139 920 млн руб. При этом размер дивидендов за 1 акцию составил 915,33 руб. (4 апреля 2024 г. «Норникель» провел сплит).

25 мая совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. При этом первый вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малыше заявил, что компания в период высокого уровня макроэкономической нестабильности собирается направлять свободные средства на «усиление финансовой устойчивости компании, инвестиции в надежность и безопасность производства и снижение уровня долговой нагрузки».

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