«Норникель» не выплатит дивиденды за 2025 год

Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль компании за 2025 г. составила $2,47 млрд, увеличившись на 36% по сравнению с 2024 г. ($1,81 млрд). Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды в 2023 г. Общий размер объявленных дивидендов составил 139 920 млн руб. При этом размер дивидендов за 1 акцию составил 915,33 руб. (4 апреля 2024 г. «Норникель» провел сплит).