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Акционеры X5 одобрили дивиденды в 245 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5) в ходе общего собрания одобрили выплату дивидендов в размере 245 руб. на акцию, следует из отчетности компании.

На выплату дивидендов, а также формирование резервного фонда на сумму 6,22 млрд руб. акционеры решили направить всю чистую прибыль ПАО по итогам 2025 г. и нераспределенную прибыль за 2020 г.

В качестве даты, на которую будут определены лица, имеющие право получить выплаты, установлено 7 июля 2026 г.

В 2025 г. X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») увеличило выручку на 18,8% по сравнению с предыдущим годом. Совокупная выручка ПАО достигла 4,64 трлн руб. Основной вклад в рост обеспечили сопоставимые продажи (LFL), которые выросли на 11,4%, а также расширение торговых площадей. Чистая розничная выручка сети «Пятерочка» составила 3,6 трлн руб., увеличившись на 16% г/г. Выручка «Перекрестка» выросла на 8,2% – до 531,1 млрд руб., а выручка сети «Чижик» – на 67,3% до 417,5 млрд руб.

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