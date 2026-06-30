Акционеры «Инкаба» утвердили невыплату дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Инкаб холдинг» одобрили невыплату дивидендов за 2025 г., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В отчете говорится, что чистая прибыль компании отсутствует.
8 июня «Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже. Торги начались 24 июня в 16:00 мск. По итогам холдинг привлек 2,04 млрд руб. Средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенных для возможной стабилизации на вторичных торгах. Цена размещения составила 100 руб. за акцию.
По итогам 2025 г. по МСФО выручка «Инкаб холдинга» снизилась на 18% и составила 4,9 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 59% и составила 80 млн руб. Чистый долг общества на конец года составил 3,7 млрд руб. с учетом лизинга.
«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрел 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.