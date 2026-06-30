Акционеры ЛСР одобрили выплату дивидендов за 2025 год

11 ноября 2025 г. ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР, усмотрев в его радиорекламе признаки нарушения законодательства. По данным ведомства, застройщик распространял в радиоэфире рекламу квартир с предложением беспроцентной рассрочки на 24 месяца. В ролике упоминались условия с первоначальным взносом от 30% и погашением остатка в конце срока, но не позднее, чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. Однако подробные условия рассрочки не раскрывались.