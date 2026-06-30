Акционеры ЛСР одобрили выплату дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Группа ЛСР» утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 78 руб. на одну акцию, свидетельствуют данные центра раскрытия корпоративной информации.
Всего на выплаты направлено 8 млрд руб. Дату отсечки определили на 13 июля.
Валовая прибыль «Группы ЛСР» по итогам 2025 г. по РСБУ составила 15,22 млн руб. против 56,60 млн годом ранее. Чистая прибыль составила 9,61 млн руб., а в 2024 г. показатель был равен 53,07 млн руб.
11 ноября 2025 г. ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР, усмотрев в его радиорекламе признаки нарушения законодательства. По данным ведомства, застройщик распространял в радиоэфире рекламу квартир с предложением беспроцентной рассрочки на 24 месяца. В ролике упоминались условия с первоначальным взносом от 30% и погашением остатка в конце срока, но не позднее, чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. Однако подробные условия рассрочки не раскрывались.