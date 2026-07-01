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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций начал день ростом

Ведомости

По состоянию на 10:00 мск 1 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,63% и составил 2362,92. Индекс РТС вырос на 0,63% и составил 951,04.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

• «Озон фармацевтика» – 43,77 руб. (+3,12%)

• «Фикс Прайс» – 0,44 руб. (+2,25%)

• «Юнайтед медикал груп» – 684,20 руб. (+2,06%)

• Группа «Позитив» – 822 руб. (+1,86%)

• «Ростелеком» ап – 45,25 руб. (+1,46%)

В аутсайдерах торгов оказались:

АФК «Система» – 11,42 руб. (-1,63%)

• «Мечел» ао – 39,98 руб. (-1,11%)

Ozon – 3 393 руб. (-1,05%)

• «ЭЛ5-Энерго» – 0,36 руб. (-0,66%)

«Мосэнерго» – 1,92 руб. (-0,46%)

Общий объем торгов составил 6,93 млрд руб..

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