Биткойн достиг минимума с сентября 2024 года

Биткойн на торгах в Азии упал на 1,5% до $57 742 и достиг минимума с 17 сентября 2024 г., прежде чем стабилизироваться к 10:00 по сингапурскому времени (5:00 мск). Об этом пишет Bloomberg. По данным на 12:00 мск, биткойн торгуется по $58 940.