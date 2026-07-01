Биткойн достиг минимума с сентября 2024 года
Биткойн на торгах в Азии упал на 1,5% до $57 742 и достиг минимума с 17 сентября 2024 г., прежде чем стабилизироваться к 10:00 по сингапурскому времени (5:00 мск). Об этом пишет Bloomberg. По данным на 12:00 мск, биткойн торгуется по $58 940.
На курс повлияли заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. За июнь инвесторы вывели более $4 млрд из биржевых фондов, торгующих криптовалютой, – это самый высокий показатель с момента их запуска.
Инвесторы изменили свое отношение к реорганизации финансовой структуры Strategy. Это вызвало новые опасения по поводу того, что один из крупнейших покупателей биткойна может больше не быть стабильным источником спроса.
17 июня ФРС США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых. Комитет по операциям на открытом рынке отметил, что сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики соответствует задаче поддержки двойного мандата ФРС. Экономическая активность в стране продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Регулятор также подтвердил курс на поддержание достаточного объема резервов в банковской системе.