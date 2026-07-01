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Российский рынок акций пока не способен продолжить подъем

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 1 июля индекс Мосбиржи понизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,16% и составил 2 344,32. Индекс РТС снизился на 0,16% и составил 943,55.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 21,28 млрд руб.

Российский рынок остается безыдейным и лег в летний дрейф после бурных движений конца июня.

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