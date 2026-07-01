Российский рынок акций пока не способен продолжить подъем
По состоянию на 12:00 мск 1 июля индекс Мосбиржи понизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,16% и составил 2 344,32. Индекс РТС снизился на 0,16% и составил 943,55.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Фикс Прайс» – 0,44 руб. (+3,02%)
«Озон фармацевтика» – 43,61 руб. (+2,51%)
Банк «Санкт-Петербург» ао – 269,66 руб. (+2,32%)
«Аэрофлот» – 40,03 руб. (+1,49%)
Группа «Позитив» – 813,80 руб. (+1,29%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 21,28 млрд руб.
Российский рынок остается безыдейным и лег в летний дрейф после бурных движений конца июня.