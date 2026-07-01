Акционеры «МТС банка» одобрили дивиденды по итогам 2025 года
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установили на 10 июля.
На выплату дивидендов компания направит 3,61 млрд руб. Часть прибыли в размере 217,32 млрд руб. «МТС банк» направит в резервный фонд, а остальные 12,67 млрд руб. акционеры приняли решение не распределять.
«МТС банк» по итогам 2025 г. по МСФО увеличил чистую прибыль на 17% год к году до 14,4 млрд руб. Чистые процентные доходы после резервов за год увеличились в 2 раза год к году до 21,2 млрд руб. В IV квартале 2025 г. этот показатель составил 8,3 млрд руб., показав рост в 7,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. Стоимость риска (COR) за 2025 г. составила 6,1%, снизившись на 1,4 процентного пункта (п. п.).
Председатель правления «МТС банка» Эдуард Иссопов отметил, что прирост активной базы клиентов компании в 2025 г. составил 33% год к году, что является рекордным показателем за последние несколько лет. За счет внедрения ключевых финуслуг в мобильное приложение МТС возросли также продажи финтех-продуктов. Речь идет о платежных и трансграничных сервисах и флагманской дебетовой карты «МТС деньги».