Акционеры «МТС банка» одобрили дивиденды по итогам 2025 года

«МТС банк» по итогам 2025 г. по МСФО увеличил чистую прибыль на 17% год к году до 14,4 млрд руб. Чистые процентные доходы после резервов за год увеличились в 2 раза год к году до 21,2 млрд руб. В IV квартале 2025 г. этот показатель составил 8,3 млрд руб., показав рост в 7,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. Стоимость риска (COR) за 2025 г. составила 6,1%, снизившись на 1,4 процентного пункта (п. п.).