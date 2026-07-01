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Главная / Инвестиции /

Клиники ЕМС не будут выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры МКПАО «Юнайтед медикал груп» (ЮМГ, управляет частными клиниками EМС) на годовом собрании одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г., сообщила компания.

Последний раз ЮМГ выплачивала дивиденды за первую половину 2021 г.

По итогам 2025 г. компания получила 27,3 млрд выручки, против 25,4 млрд руб. годом ранее. Операционная прибыль составила 8,98 млрд руб., а чистая – 10,7 млрд руб. EBITDA равная 11,2 млрд руб.

В феврале акционеры ЮМГ утвердили проведение дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке в пользу «Севергрупп» для приобретения «Ава-Петер» (юридическое лицо сети клиник «Скандинавия»). В рамках допэмиссии компания планировала разместить 32,8 млн обыкновенных бумаг ЮМГ. Цена размещения составила 766,2 руб. за акцию. Общий объем допэмиссии составил 25,1 млрд руб.

EMC сообщила о стратегическом объединении со «Скандинавией» 29 декабря 2025 г. Объединение предлагалось провести путем размещения дополнительных акций ЮМГ по закрытой подписке в пользу «Севергрупп». В ЕМС заявили, что интеграция обеспечит синергию клинических экспертиз и уникальных компетенций медицинских команд операторов, позволит расширить географическое присутствие группы и занять лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге.

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