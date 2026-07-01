Клиники ЕМС не будут выплачивать дивиденды за 2025 год

EMC сообщила о стратегическом объединении со «Скандинавией» 29 декабря 2025 г. Объединение предлагалось провести путем размещения дополнительных акций ЮМГ по закрытой подписке в пользу «Севергрупп». В ЕМС заявили, что интеграция обеспечит синергию клинических экспертиз и уникальных компетенций медицинских команд операторов, позволит расширить географическое присутствие группы и занять лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге.