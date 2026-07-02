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Акции МГКЛ на фоне одобрения программы байбэка выросли почти на 10%

Ведомости

Акции ПАО «МГКЛ» на фоне одобрения советом директоров процедуры байбэка выросли на 10% до 2,71 руб. за штуку, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По данным на 10:32 мск цена держится также на 2,71 руб. за акцию, рост – 9,75%.

СД МГКЛ одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций компании объемом 897 млн руб. По итогам программы число акций компании в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.).

Выручка ПАО «МГКЛ» увеличилась в три раза в январе – мае 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Прогнозный показатель выручки за первые пять месяцев составляет 21,3 млрд руб. Группа также нарастила количество розничных клиентов на 5%. В январе – мае их число достигло 100 600 человек. В отчетном периоде продолжила снижаться доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Показатель составил 2% против 9% в первые пять месяцев 2025 г. и 15% еще годом ранее.

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