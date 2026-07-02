Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,458-0,1%BISVP9,93-0,3%LIFE1,345-8,19%IMOEX2 297,32-2,01%RTSI924,68-2,01%RGBI112,77-0,2%RGBITR751,02-0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций падает без объемов

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 2 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,55% и составил 2 308,24. Индекс РТС снизился на 1,55% и составил 929,08.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

  • ПИК – 554,10 руб. (+3,71%)

  • Инарктика – 335,80 руб. (+0,54%)

  • Мосбиржа – 170,99 руб. (+0,05%)

  • «Ренессанс страхование» – 79,02 руб. (+0,03%)

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 15,88 млрд руб. Почти половина от этого пришлась на пять бумаг:

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её