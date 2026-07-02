Российский рынок акций падает без объемов
По состоянию на 12:00 мск 2 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,55% и составил 2 308,24. Индекс РТС снизился на 1,55% и составил 929,08.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Мечел» ао – 37,19 руб. (-4,03%)
«Озон фармацевтика» – 42,58 руб. (-3,76%)
Группа «Позитив» – 798,60 руб. (-3,35%)
«ЭсЭфАй» – 545,40 руб. (-2,89%)
«Мечел» ап – 35,95 руб. (-2,84%)
Общий объем торгов составил 15,88 млрд руб. Почти половина от этого пришлась на пять бумаг:
Сбербанк ао – 2,60 млрд руб. (цена 305,69 руб.)
«Лукойл» – 1,60 млрд руб. (цена 4 456 руб.)
«Роснефть» – 1,09 млрд руб. (цена 317,70 руб.)
«Т-Технологии» – 1,02 млрд руб. (цена 269,18 руб.)
«Газпром» – 856,74 млн руб. (цена 99,53 руб.)