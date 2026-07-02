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«Сбер» не видит смысла выводить на биржу компании из периметра экосистемы

Ведомости

В «Сбере» не видят смысла в том, чтобы выводить сейчас на биржу компании из периметра своей экосистемы для привлечения дополнительного капитала. Об этом сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Финансового конгресса Банка России.

По его словам, мультипликаторы на российском рынке сейчас несопоставимы с рынками США и даже Китая. Ведяхин отметил, что они не дают компании получить тот дополнительный капитал, который они бы хотели. Однако основная база для капитала Сбербанка – традиционная операционная деятельность, добавил он. Ведяхин напомнил, что «Сбер» за месяц зарабатывает примерно 160 млрд руб. чистой прибыли.

«Если мы представим, что даже разместим что-то за 100 млрд руб., то это всего лишь три недели работы "Сбера" в обычных условиях. То есть несопоставимо. Поэтому делаем максимальный упор на нашу операционную деятельность, чтобы она была еще более эффективной», – объяснил первый зампред правления банка.

30 июня акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили выплату рекордных дивидендов по итогам 2025 г. Общий объем распределяемой прибыли составил 850,2 млрд руб., что составило 37,64 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2026 г. достигла 507,9 млрд руб. Показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года на 16,5%. Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% за счет ипотечного кредитования.

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