«Сбер» не видит смысла выводить на биржу компании из периметра экосистемы

По его словам, мультипликаторы на российском рынке сейчас несопоставимы с рынками США и даже Китая. Ведяхин отметил, что они не дают компании получить тот дополнительный капитал, который они бы хотели. Однако основная база для капитала Сбербанка – традиционная операционная деятельность, добавил он. Ведяхин напомнил, что «Сбер» за месяц зарабатывает примерно 160 млрд руб. чистой прибыли.