В2В-РТС впервые выплатит дивиденды
Акционеры ПАО «B2B-РТС» на внеочередном общем собрании выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 5,19 руб& на акцию, сообщила компания.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 927,8 млн руб., что составляет 90% от чистой прибыли. Чистая прибыль за первый квартал составила 1,028 млрд рублей, продемонстрировав рост на 18% в годовом выражении.
В моменте дивидендная доходность за отчетный период составляет более 4% или более 16% годовых с учетом ежеквартальных выплат.
По состоянию на 13:30 мск 2 июля цена акций В2В-РТС выросла на 0,25% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 126,1 руб. Объем торгов составил 6,48 млн руб.
На закрытие торгов 01июля цена акций В2В-РТС составила 125,8 руб. За последние 12 месяцев цена акций В2В-РТС снизилась на 1,5%
В2В-РТС – крупнейшая российская электронная торговая платформа для автоматизации закупок и продаж в B2B- и B2G-сегментах. Компания объединяет площадки B2B-Center (коммерческие закупки), РТС-тендер (государственные торги), а также такие сервисы, как «Облачная логистика» и «РТС-Академия», обслуживая более 45% госзаказчиков и 65% крупнейших компаний РФ. Основана в 2002 году, в апреле 2026 года провела IPO на Мосбирже