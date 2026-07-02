В2В-РТС впервые выплатит дивиденды

В2В-РТС – крупнейшая российская электронная торговая платформа для автоматизации закупок и продаж в B2B- и B2G-сегментах. Компания объединяет площадки B2B-Center (коммерческие закупки), РТС-тендер (государственные торги), а также такие сервисы, как «Облачная логистика» и «РТС-Академия», обслуживая более 45% госзаказчиков и 65% крупнейших компаний РФ. Основана в 2002 году, в апреле 2026 года провела IPO на Мосбирже