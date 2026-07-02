Цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже упала на 4%
По состоянию на 15:56 мск 2 июля цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» снизилась на 4,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 39,26 руб. Объем торгов составил 512,47 млн руб.
На закрытие торгов 1 июля цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» составила 40,76 руб., оборот торгов достиг 884,45 млн руб.
За последние 12 месяцев цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» снизилась на 28,0%.
ПАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, которая ведет свою историю с 1977 г. Осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Объединяет научно-проектные, геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие и сбытовые предприятия. Входит в число 20 крупнейших компаний России по выручке. С 1984 г. компанией руководит Владимир Богданов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций.