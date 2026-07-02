Пьянов назвал причины затяжной коррекции российского фондового рынка
Главная причина затяжной коррекции российского фондового рынка заключается в пересмотре долгосрочных ожиданий по ключевой ставке, так как ожидался шаг 50 базисных пунктов. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
По его словам, рынок акций ориентируется на прогноз долгосрочной безрисковой ставки, и чем она ниже, тем выше котировки. Сигнал ЦБ, что среднесрочный прогноз по ключевой ставке будет повышен на следующем опорном заседании, повлиял на рынок сильнее, чем сам факт снижения на 25 б. п.
«Гораздо важнее коммуникация о более высокой траектории ключевой ставки в будущем», – подчеркнул Пьянов.
Второй фактор, по его словам, – розничный характер фондового рынка. Большая доля инвесторов торгует с кредитным плечом, поэтому при движении котировок срабатывают маржин-коллы, которые провоцируют волну панических продаж.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Финансовом конгрессе заявила, что рынок переживает сложности. По ее словам, на ситуацию влияет комплекс факторов, включая геополитическую обстановку, внутренние проблемы и ожидания по ключевой ставке. При этом регулятор не видит необходимости в экстренных мерах, так как существующих механизмов для снижения краткосрочной волатильности достаточно.
Российский фондовый рынок на конец июня отличился высокой волатильностью. Индекс Мосбиржи 22 июня опустился до минимального уровня за последние три года – 2318,28 пункта, упав в тот день более чем на 4%. На протяжении всей недели бенчмарк предпринимал попытки небольшого роста, но в итоге за пять рабочих дней снизился на 5,56% до 2286,03 пункта. По данным на 17:37 мск 2 июля индекс Мосбиржи упал до 2254,89 п.