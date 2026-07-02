Пьянов назвал причины затяжной коррекции российского фондового рынка

Российский фондовый рынок на конец июня отличился высокой волатильностью. Индекс Мосбиржи 22 июня опустился до минимального уровня за последние три года – 2318,28 пункта, упав в тот день более чем на 4%. На протяжении всей недели бенчмарк предпринимал попытки небольшого роста, но в итоге за пять рабочих дней снизился на 5,56% до 2286,03 пункта. По данным на 17:37 мск 2 июля индекс Мосбиржи упал до 2254,89 п.