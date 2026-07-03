Чистая прибыль «МТС банка» по МСФО выросла на 16,7% за 2025 год

В «МТС банке» отметили, что операционные результаты подтверждают устойчивость выбранной стратегии. В 2025 г. банк диверсифицировал структуру бизнеса, и вложения в ценные бумаги выросли в 3,8 раза – до 301 млрд руб., их доля в активах увеличилась с 13% до 40%.