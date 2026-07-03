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Чистая прибыль «МТС банка» по МСФО выросла на 16,7% за 2025 год

Ведомости

Чистая прибыль «МТС банка» за 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 14,4 млрд руб. Показатель вырос на 16,7% год к году.

Чистые процентные доходы после резервов увеличились в два раза – до 21,2 млрд руб. Активы банка выросли на 25% и достигли 754,5 млрд руб. Капитал составил 126,3 млрд., а стоимость риска снизилась до 6,1% (-1,4 п. п.).

В «МТС банке» отметили, что операционные результаты подтверждают устойчивость выбранной стратегии. В 2025 г. банк диверсифицировал структуру бизнеса, и вложения в ценные бумаги выросли в 3,8 раза – до 301 млрд руб., их доля в активах увеличилась с 13% до 40%.

Объем вкладов физических лиц вырос на 42% – до 259 млрд руб., а средства физических лиц на счетах и депозитах достигли 323,4 млрд руб. Портфель накопительных счетов вырос более чем в два раза – до 30,12 млрд руб. Объем портфеля нецелевых кредитов снизился на 37,5% до 181 млрд руб.

1 июля акционеры ПАО «МТС банк» одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 96,12 руб. на обыкновенную и 3520,24 руб. на привилегированную акцию. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установили на 10 июля.

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