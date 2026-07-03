Цена акций МГКЛ на Мосбирже упала на 5,7%

МГКЛ – первый публичный оператор на рынке ресейла. Является материнской компанией группы «Мосгорломбард», созданной на базе сети ломбардов, история которой ведется с царских времен. Компания предоставляет краткосрочные займы под залог движимого имущества, занимается комиссионной торговлей ювелирными изделиями, ликвидными гаджетами и меховыми изделиями, оптовой торговлей драгметаллами и прочей куплей-продажей. В России у группы около 140 розничных объектов, преимущественно в Московском регионе, свыше 230 000 клиентов, а общий портфель залоговых займов и товаров в ресейле – более 1,7 млрд руб.