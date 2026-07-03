Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,376-0,75%MGTS1 220+6,83%AVAN538-1,65%IMOEX2 227,24-1,28%RTSI900,35-1,28%RGBI111,89-0,74%RGBITR745,57-0,68%
Главная / Инвестиции /

Цена акций МГКЛ на Мосбирже упала на 5,7%

Ведомости

По состоянию на 10:47 мск 3 июля цена акций МГКЛ снизилась на 5,73% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2,63 руб. Объем торгов составил 34,61 млн руб.

На закрытие торгов 2 июля цена акций МГКЛ составила 2,76 руб., оборот торгов достиг 156,38 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций МГКЛ выросла на 8,1%.

Ранее стало известно, что по итогам января – июня выручка компании увеличилась в 2,6 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Днем ранее МГКЛ объявила о программе байбека, на этой новости цены акций компании резко выросли.

МГКЛ – первый публичный оператор на рынке ресейла. Является материнской компанией группы «Мосгорломбард», созданной на базе сети ломбардов, история которой ведется с царских времен. Компания предоставляет краткосрочные займы под залог движимого имущества, занимается комиссионной торговлей ювелирными изделиями, ликвидными гаджетами и меховыми изделиями, оптовой торговлей драгметаллами и прочей куплей-продажей. В России у группы около 140 розничных объектов, преимущественно в Московском регионе, свыше 230 000 клиентов, а общий портфель залоговых займов и товаров в ресейле – более 1,7 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь