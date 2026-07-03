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Индекс РТС упал ниже 900 пунктов впервые с января 2025 года

Ведомости

Один из основных российских фондовых показателей, индекс РТС, упал ниже 900 пунктов впервые с конца января 2025 г.

По данным на 11:34 мск, индекс составил 901,69 п. (-1,13% к закрытию). Минимальное значение за день – 895,47, свидетельствуют данные Мосбиржи. С начала месяца показатель упал на 4,66%, а с начала года – на 19,12%.

Лидеров роста стоимости акций на бирже немного: «Русал» (+0,65%) и МКБ (+0,63%).

Лидеров по снижению стоимости акций побольше: группа «Позитив» (-2,81%), НЛМК (-2,67%), «Совкомфлот» (-2,45%), «Северсталь» (-2,39%), «Фосагро» (-2,37%)

2 июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что главная причина затяжной коррекции российского фондового рынка заключается в пересмотре долгосрочных ожиданий по ключевой ставке, так как ожидался шаг 50 базисных пунктов. По его словам, рынок акций ориентируется на прогноз долгосрочной безрисковой ставки, и чем она ниже, тем выше котировки. Сигнал ЦБ, что среднесрочный прогноз по ключевой ставке будет повышен на следующем опорном заседании, повлиял на рынок сильнее, чем сам факт снижения на 25 б. п.

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