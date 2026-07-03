Индекс РТС упал ниже 900 пунктов впервые с января 2025 года

2 июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что главная причина затяжной коррекции российского фондового рынка заключается в пересмотре долгосрочных ожиданий по ключевой ставке, так как ожидался шаг 50 базисных пунктов. По его словам, рынок акций ориентируется на прогноз долгосрочной безрисковой ставки, и чем она ниже, тем выше котировки. Сигнал ЦБ, что среднесрочный прогноз по ключевой ставке будет повышен на следующем опорном заседании, повлиял на рынок сильнее, чем сам факт снижения на 25 б. п.