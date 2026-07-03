Акционеры группы «АПРИ» одобрили невыплату дивидендов

Выручка группы «АПРИ» по всем проектам за первые три месяца 2026 г. по МСФО составила 6,56 млрд руб., что на 33,5% выше уровня 2025 г. Продажи выросли в 2,8 раза до 40 290 кв. м, прежде всего за счет всплеска спроса на семейную ипотеку в январе. Выручка за 12 месяцев (LTM) достигла 26,64 млрд руб. (+19,6% год к году). EBITDA (LTM) выросла на 33,8% до 10,26 млрд руб., рентабельность EBITDA увеличилась до 38,49% (+4,1 п. п.). Чистая прибыль за квартал составила 0,59 млрд руб., LTM – 2,0 млрд руб.