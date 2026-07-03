Акционеры группы «АПРИ» одобрили невыплату дивидендов
Прибыль в размере 228,95 млн руб. было решено направить на развитие компании.
Выручка группы «АПРИ» по всем проектам за первые три месяца 2026 г. по МСФО составила 6,56 млрд руб., что на 33,5% выше уровня 2025 г. Продажи выросли в 2,8 раза до 40 290 кв. м, прежде всего за счет всплеска спроса на семейную ипотеку в январе. Выручка за 12 месяцев (LTM) достигла 26,64 млрд руб. (+19,6% год к году). EBITDA (LTM) выросла на 33,8% до 10,26 млрд руб., рентабельность EBITDA увеличилась до 38,49% (+4,1 п. п.). Чистая прибыль за квартал составила 0,59 млрд руб., LTM – 2,0 млрд руб.
Выручка по итогам 2025 г. составила 25 млрд руб. (+7,2% год к году). EBITDA составила 9,6 млрд руб. (+26,2% год к году). Рентабельность по EBITDA достигла 38% (+6,8 п. п. год к году) вследствие роста показателя EBITDA. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 2,2 млрд руб., незначительно снизившись на 8% от рекордного значения 2024 г. Соотношение чистого долга к EBITDA в отчетном периоде составило 4,0х (4,5х по результатам 9 месяцев 2025 г.).