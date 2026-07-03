Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,375-0,76%MGTS1 220+6,83%AVAN538-1,65%IMOEX2 227,12-1,28%RTSI900,27-1,29%RGBI111,9-0,73%RGBITR745,61-0,68%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры группы «АПРИ» одобрили невыплату дивидендов

Ведомости

Акционеры девелопера ПАО «АПРИ» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 г. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте раскрытия информации.

Прибыль в размере 228,95 млн руб. было решено направить на развитие компании.

Выручка группы «АПРИ» по всем проектам за первые три месяца 2026 г. по МСФО составила 6,56 млрд руб., что на 33,5% выше уровня 2025 г. Продажи выросли в 2,8 раза до 40 290 кв. м, прежде всего за счет всплеска спроса на семейную ипотеку в январе. Выручка за 12 месяцев (LTM) достигла 26,64 млрд руб. (+19,6% год к году). EBITDA (LTM) выросла на 33,8% до 10,26 млрд руб., рентабельность EBITDA увеличилась до 38,49% (+4,1 п. п.). Чистая прибыль за квартал составила 0,59 млрд руб., LTM – 2,0 млрд руб.

Выручка по итогам 2025 г. составила 25 млрд руб. (+7,2% год к году). EBITDA составила 9,6 млрд руб. (+26,2% год к году). Рентабельность по EBITDA достигла 38% (+6,8 п. п. год к году) вследствие роста показателя EBITDA. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 2,2 млрд руб., незначительно снизившись на 8% от рекордного значения 2024 г. Соотношение чистого долга к EBITDA в отчетном периоде составило 4,0х (4,5х по результатам 9 месяцев 2025 г.).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь