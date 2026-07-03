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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций продолжает свободное падение

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 3 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,23% и составил 2228,42. Индекс РТС снизился на 1,22% и составил 900,82.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

  • «Селигдар» – 35,67 руб. (+1,60%)

  • «Юнайтед медикал груп» – 646,70 руб. (+0,88%)

  • «Сегежа» – 0,57 руб. (+0,70%)

  • «Русал» – 27,14 руб. (+0,65%)

  • ПИК – 545,80 руб. (+0,33%)

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 29,65 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • Сбербанк ао – 3,59 млрд руб. (цена 299,93 руб.)

  • «Лукойл» – 3,26 млрд руб. (цена 4 237 руб.)

  • «Т-Технологии» – 2,72 млрд руб. (цена 253,52 руб.)

  • «Газпром» – 2,12 млрд руб. (цена 96,64 руб.)

  • ВТБ – 1,47 млрд руб. (цена 70,13 руб.)

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