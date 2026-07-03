Российский рынок акций продолжает свободное падение
По состоянию на 12:00 мск 3 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,23% и составил 2228,42. Индекс РТС снизился на 1,22% и составил 900,82.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
ТГК-1 – 0,00 руб. (-5,42%)
«Мечел» ап – 32,50 руб. (-3,55%)
«Русгидро» – 0,30 руб. (-2,71%)
Группа «Позитив» – 763 руб. (-2,68%)
«Транснефть» – 1254,80 руб. (-2,50%)
Общий объем торгов составил 29,65 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
Сбербанк ао – 3,59 млрд руб. (цена 299,93 руб.)
«Лукойл» – 3,26 млрд руб. (цена 4 237 руб.)
«Т-Технологии» – 2,72 млрд руб. (цена 253,52 руб.)
«Газпром» – 2,12 млрд руб. (цена 96,64 руб.)
ВТБ – 1,47 млрд руб. (цена 70,13 руб.)