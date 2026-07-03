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Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсами на iShares MSCI South Korea ETF

Ведомости

С 9 июля на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги расчетными фьючерсами на акции инвестиционного фонда iShares MSCI South Korea ETF, сообщила площадка.

Контракт на акции фонда дает доступ к портфелю ценных бумаг более 80 компаний Южной Кореи. Фонд инвестирует в акции лидеров глобальных отраслей полупроводников, электроники, автомобилестроения, финансового и промышленного секторов.

В Мосбирже отметили, что инструмент расширит возможности инвесторов по операциям с глобальными активами в России в условиях растущего спроса на дополнительную диверсификацию.

«Сделки с фьючерсами на иностранные ценные бумаги сегодня заключают около 20 000 клиентов ежемесячно, а среднедневной объем торгов в данном сегменте в июне достиг рекордных 18,5 млрд руб.», – рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Сегодня на срочном рынке доступны 29 фьючерсов на иностранные ценные бумаги, базовым активом которых выступают наиболее популярные в мире паи инвестиционных фондов и ценные бумаги отдельных крупнейших публичных компаний.

1 июля глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что платформа планирует запустить торги в круглосуточном режиме. Он объяснил это тем, что почти вся Россия лежит на Востоке. Необходимо, чтобы граждане восточных городов тоже могли торговать в дневное время.

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