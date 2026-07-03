Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсами на iShares MSCI South Korea ETF

1 июля глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что платформа планирует запустить торги в круглосуточном режиме. Он объяснил это тем, что почти вся Россия лежит на Востоке. Необходимо, чтобы граждане восточных городов тоже могли торговать в дневное время.