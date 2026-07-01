Глава набсовета Мосбиржи заявил о планах запустить круглосуточные торги

Мосбиржа запустила торги в выходные дни в марте 2025 года – сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиционных фондов и в срочной секции. В марте 2026 года объем торгов облигациями на площадке в субботу и воскресенье достиг 2,5 млрд руб. Торги на фондовом и срочном рынках в выходные проводятся в тех же режимах, что и в будни, с 09:50 до 19:00 мск.