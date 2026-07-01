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Глава набсовета Мосбиржи заявил о планах запустить круглосуточные торги

Ведомости

Московская биржа планирует запустить торги в круглосуточном режиме, сообщил глава наблюдательного совета площадки Сергей Швецов.

«Мы сейчас торгуем в выходные. Мы не хотели этого делать, но конкуренция заставила. И будем стремиться 24/7, тем более что у нас страна лежит на востоке. И в общем, граждане, которые живут восточнее Москвы, они имеют право тоже в дневное время получать такой сервис», – заявил Швецов на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

Мосбиржа запустила торги в выходные дни в марте 2025 года – сначала на рынке акций, затем на рынках облигаций, паевых инвестиционных фондов и в срочной секции. В марте 2026 года объем торгов облигациями на площадке в субботу и воскресенье достиг 2,5 млрд руб. Торги на фондовом и срочном рынках в выходные проводятся в тех же режимах, что и в будни, с 09:50 до 19:00 мск.

Ранее, в 2024 году, Мосбиржа уже обсуждала возможность круглосуточных торгов. В июне 2024 года биржа начала обсуждать с брокерами запуск торгов по выходным как первый этап перед возможным переходом к круглосуточному режиму.

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