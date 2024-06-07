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Мосбиржа начала обсуждать с брокерами запуск торгов по выходным

Ведомости

Московская биржа начала обсуждать с брокерами введение торгов в выходные дни. Об этом сообщил РБК на ПМЭФ-2024 управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень.

Стоимость акций Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии составила 248,11 руб. – на 0,36% ниже предыдущего закрытия. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 1,28% до 3233,22 пункта, финансовый индекс – на 2,55% до 10 908,96 п. С начала года бенчмарки увеличились на 4,33 и 9,59% соответственно, котировки торговой площадки – на 31,18%.

Крекотень уточнил, что Мосбиржа в качестве первого этапа рассматривает введение торгов в выходные дни, а не круглосуточных торгов. 

Большинство инвесторов по будням заняты работой, бизнесом, хобби и так далее, поэтому они не успевают в это время принимать и реализовывать инвестиционные решения, отметил топ-менеджер. Поэтому переход к торгам по выходным – первое, что может быть сделано в индустрии, считает он. 

В апреле менеджер по продвижению продуктов Мосбиржи Анастасия Холощак допустила, что Мосбиржа может ввести круглосуточные торги. В мае Крекотень отмечал, что торговая площадка готова вести диалог с участниками рынка на эту тему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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