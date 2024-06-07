Мосбиржа начала обсуждать с брокерами запуск торгов по выходным

Большинство инвесторов по будням заняты работой, бизнесом, хобби и так далее, поэтому они не успевают в это время принимать и реализовывать инвестиционные решения, отметил топ-менеджер. Поэтому переход к торгам по выходным – первое, что может быть сделано в индустрии, считает он.