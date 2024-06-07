Мосбиржа начала обсуждать с брокерами запуск торгов по выходным
Московская биржа начала обсуждать с брокерами введение торгов в выходные дни. Об этом сообщил РБК на ПМЭФ-2024 управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень.
Стоимость акций Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии составила 248,11 руб. – на 0,36% ниже предыдущего закрытия. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 1,28% до 3233,22 пункта, финансовый индекс – на 2,55% до 10 908,96 п. С начала года бенчмарки увеличились на 4,33 и 9,59% соответственно, котировки торговой площадки – на 31,18%.
Крекотень уточнил, что Мосбиржа в качестве первого этапа рассматривает введение торгов в выходные дни, а не круглосуточных торгов.
Большинство инвесторов по будням заняты работой, бизнесом, хобби и так далее, поэтому они не успевают в это время принимать и реализовывать инвестиционные решения, отметил топ-менеджер. Поэтому переход к торгам по выходным – первое, что может быть сделано в индустрии, считает он.