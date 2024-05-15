Мосбиржа готова обсудить возможность круглосуточных торгов
Мосбиржа открыта для обсуждения вопроса по увеличению торговых часов, в том числе введения круглосуточных торгов в случае необходимости для удвоения доли капитализации российского рынка. Об этом заявил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
«Мы как биржа сейчас с участниками очень детально собираем обратную связь относительно того, что же нам нужно сделать, чтобы удвоение доли капитализации российского рынка случилось. Понимаем, что если вдруг для этого необходимо, чтобы весь рынок торговал 24/7, или были биржевые торги по выходным, или мы с вами увеличивали торговые часы, мы открыты к диалогу», – приводит «РБК Инвестиции» слова Крекотеня.
По его словам, в 2023 г. Мосбиржа зафиксировала 7,6 млн активных клиентов. Ближайшей целью площадка видит увеличение этого числа до 18-20 млн.
Ранее о том, что Мосбиржа планирует расширять время торгов и рассматривает возможность их запуска в круглосуточном режиме, говорила главный менеджер по продвижению продуктов биржи Анастасия Холощак, передавал «Интерфакс».