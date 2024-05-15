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Мосбиржа готова обсудить возможность круглосуточных торгов

Ведомости

Мосбиржа открыта для обсуждения вопроса по увеличению торговых часов, в том числе введения круглосуточных торгов в случае необходимости для удвоения доли капитализации российского рынка. Об этом заявил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

«Мы как биржа сейчас с участниками очень детально собираем обратную связь относительно того, что же нам нужно сделать, чтобы удвоение доли капитализации  российского рынка случилось. Понимаем, что если вдруг для этого необходимо, чтобы весь рынок торговал 24/7, или были биржевые торги по выходным, или мы с вами увеличивали торговые часы, мы открыты к диалогу», – приводит «РБК Инвестиции» слова Крекотеня.

По его словам, в 2023 г. Мосбиржа зафиксировала 7,6 млн активных клиентов. Ближайшей целью площадка видит увеличение этого числа до 18-20 млн.

Ранее о том, что Мосбиржа планирует расширять время торгов и рассматривает возможность их запуска в круглосуточном режиме, говорила главный менеджер по продвижению продуктов биржи Анастасия Холощак, передавал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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