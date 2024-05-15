Мосбиржа готова обсудить возможность круглосуточных торгов

«Мы как биржа сейчас с участниками очень детально собираем обратную связь относительно того, что же нам нужно сделать, чтобы удвоение доли капитализации российского рынка случилось. Понимаем, что если вдруг для этого необходимо, чтобы весь рынок торговал 24/7, или были биржевые торги по выходным, или мы с вами увеличивали торговые часы, мы открыты к диалогу», – приводит «РБК Инвестиции» слова Крекотеня.