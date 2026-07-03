Индекс ОФЗ упал ниже 112 пунктов впервые за год

30 июня Минфин сообщил, что ведомство планирует привлечь от размещения ОФЗ 1,5 трлн руб. в III квартале 2026 г. Запланировано 14 аукционных дней. Пять будет проведено в июле, столько же в сентябре. На август запланировано четыре аукциона. Объем выпусков ОФЗ с погашением до 10 лет составляет 900 млрд руб. и свыше 10 лет – 600 млрд руб.