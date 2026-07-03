Индекс ОФЗ упал ниже 112 пунктов впервые за год
Индекс ОФЗ (RGBI) упал на 0,77% к закрытию и достиг уровня в 111,85 пункта. В последний раз индикатор российского рынка госдолга был ниже 112 пунктов в июне 2025 г.
По данным на 14:38 мск, индекс облигаций составил 111,87 пункта. Изменение с начала месяца составило -1,38%, а с начала года – -5,26%.
30 июня Минфин сообщил, что ведомство планирует привлечь от размещения ОФЗ 1,5 трлн руб. в III квартале 2026 г. Запланировано 14 аукционных дней. Пять будет проведено в июле, столько же в сентябре. На август запланировано четыре аукциона. Объем выпусков ОФЗ с погашением до 10 лет составляет 900 млрд руб. и свыше 10 лет – 600 млрд руб.
1 июля министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением 28 августа 2030 г. на сумму 10,365 млрд руб. по номиналу. Средневзвешенная цена размещения составила 84,9% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 14,96% годовых.