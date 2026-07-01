Минфин разместил ОФЗ на 10,36 млрд рублей при доходности 14,96%
Министерство финансов России на аукционе разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26251 с погашением 28 августа 2030 г. на сумму 10,365 млрд руб. по номиналу. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Средневзвешенная цена размещения составила 84,9% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 14,96% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 84,9% от номинала, также с доходностью 14,96% годовых. При объеме предложения в 110,046 млрд руб. Минфин реализовал бумаги на 10,365 млрд руб., что составляет около 9% от выставленного объема.
Спрос на выпуск достиг 25,592 млрд руб. по номиналу, однако оказался примерно в 4,3 раза ниже объема предложения. Выручка федерального бюджета по итогам аукциона составила 9,126 млрд руб.
30 июня Минфин сообщил, что ведомство планирует привлечь от размещения ОФЗ 1,5 трлн руб. в III квартале 2026 г. Запланировано 14 аукционных дней. Пять будет проведено в июле, столько же в сентябре. На август запланировано четыре аукциона. Объем выпусков ОФЗ с погашением до 10 лет составляет 900 млрд руб. и свыше 10 лет – 600 млрд руб.