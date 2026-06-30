Минфин планирует привлечь от ОФЗ 1,5 трлн рублей
Минфин планирует привлечь от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) 1,5 трлн руб. в III квартале 2026 г. Это следует из графика аукционов на сайте министерства.
Запланировано 14 аукционных дней. Пять будет проведено в июле, столько же в сентябре. На август запланировано четыре аукциона. Объем выпусков ОФЗ с погашением до 10 лет составляет 900 млрд руб. и свыше 10 лет – 600 млрд руб.
Ближайшее размещение запланировано на 1 июля с датой погашения 28 августа 2030 г.
Размещение, запланированное на 24 июня, было отменено из-за волатильности на рынке.