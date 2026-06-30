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Главная / Экономика /

Минфин планирует привлечь от ОФЗ 1,5 трлн рублей

Ведомости

Минфин планирует привлечь от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) 1,5 трлн руб. в III квартале 2026 г. Это следует из графика аукционов на сайте министерства.

Запланировано 14 аукционных дней. Пять будет проведено в июле, столько же в сентябре. На август запланировано четыре аукциона. Объем выпусков ОФЗ с погашением до 10 лет составляет 900 млрд руб. и свыше 10 лет – 600 млрд руб.

Ближайшее размещение запланировано на 1 июля с датой погашения 28 августа 2030 г.

10 июня Минфин разместил ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 г. на сумму 15,14 млрд руб. по номиналу. Спрос инвесторов составил 31,94 млрд руб., более чем в два раза превысив объем размещения. 3 июня Минфин разместил облигации на 35,3 млрд руб. при спросе в 90,87 млрд руб.

Размещение, запланированное на 24 июня, было отменено из-за волатильности на рынке.

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