Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности на рынке
Министерство финансов РФ приняло решение не проводить 24 июня аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в заявлении ведомства.
В Минфине пояснили, что отмена аукционов связана с возросшей волатильностью на финансовых рынках и направлена на содействие стабилизации рыночной ситуации.
Ранее, согласно графику Минфина на II квартал 2026 г., 24 июня был запланирован аукцион по размещению ОФЗ. Ведомство не уточнило, когда будут проведены следующие размещения.
3 июня Минфин разместил ОФЗ на 35,3 млрд руб. при спросе в 90,87 млрд руб. 2 июня ведомство анонсировало аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ.
27 мая сообщалось, что Минфин разместил ОФЗ выпуска 26251 с погашением в 2030 г. на 70 млрд руб. При этом объем спроса составил 97,55 млрд руб., объем предложения – 180,05 млрд руб., а средневзвешенная доходность достигла 14,10% годовых.