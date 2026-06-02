Минфин 3 июня проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ
Минфин России 3 июня проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в материалах ведомства.
Инвесторам предложат ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 г. и ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 г. Размещение пройдет в объеме остатков, доступных для продажи по каждому выпуску.
Подать заявки на участие в аукционах можно через Московскую биржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу.
27 мая сообщалось, что Минфин разместил ОФЗ выпуска 26251 с погашением в 2030 г. на 70 млрд руб. При этом объем спроса составил 97,55 млрд руб., объем предложения – 180,05 млрд руб., а средневзвешенная доходность достигла 14,10% годовых.
20 мая министерство также разместило ОФЗ выпуска 26252 на 101,01 млрд руб. Средневзвешенная доходность по этому выпуску составила 14,64% годовых.