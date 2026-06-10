Минфин разместил ОФЗ на 15,14 млрд рублей при спросе в 31,94 млрд рублей
Министерство финансов России на аукционе разместило облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 г. на сумму 15,14 млрд руб. по номиналу. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Спрос инвесторов составил 31,94 млрд руб., более чем в два раза превысив объем размещения. Цена отсечения на аукционе составила 82,6189% от номинала, средневзвешенная цена – 82,638% от номинальной стоимости. Доходность по цене отсечения и средневзвешенная доходность составили 14,07% годовых.
В министерстве также сообщили, что дополнительное размещение выпуска после завершения аукциона проводиться не будет.
3 июня Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 г. Объем привлеченных средств составил 35,349 млрд руб. по номиналу при совокупном спросе в 90,868 млрд руб. Размещение прошло по цене отсечения 85,4520% от номинала, при этом средневзвешенная цена составила 85,4799% от номинала. Доходность по цене отсечения достигла 13,53% годовых, средневзвешенная доходность – 13,52% годовых. В министерстве уточнили, что дополнительное размещение бумаг после аукциона не проводилось.
27 мая сообщалось, что Минфин разместил ОФЗ выпуска 26251 с погашением в 2030 г. на 70 млрд руб. При этом объем спроса составил 97,55 млрд руб., объем предложения – 180,05 млрд руб., а средневзвешенная доходность достигла 14,10% годовых.