Минфин разместил ОФЗ на 15,14 млрд рублей при спросе в 31,94 млрд рублей

3 июня Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 г. Объем привлеченных средств составил 35,349 млрд руб. по номиналу при совокупном спросе в 90,868 млрд руб. Размещение прошло по цене отсечения 85,4520% от номинала, при этом средневзвешенная цена составила 85,4799% от номинала. Доходность по цене отсечения достигла 13,53% годовых, средневзвешенная доходность – 13,52% годовых. В министерстве уточнили, что дополнительное размещение бумаг после аукциона не проводилось.