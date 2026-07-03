Российский рынок акций завершает день снижением
По состоянию на 18:40 мск 3 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,62% и составил 2242,18. Индекс РТС вырос на 0,29% и составил 914,63.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
МКБ – 8,35 руб. (+2,90%)
«Юнайтед медикал груп» – 650,90 руб. (+2,10%)
«Алроса» – 20,53 руб. (+1,78%)
«Селигдар» – 35,61 руб. (+1,60%)
«ЭН+ груп» – 310,90 руб. (+1,29%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Мечел» АП – 32,50 руб. (-4,59%)
«Транснефть» – 1228,80 руб. (-4,48%)
ТГК-1 – 0,00 руб. (-3,60%)
«Евротранс» – 56,95 руб. (-3,48%)
«Русснефть» – 70,55 руб. (-3,29%)
Общий объем торгов составил 76,50 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
Сбербанк АО – 9,32 млрд руб. (цена 301,44 руб.)
«Лукойл» – 8,36 млрд руб. (цена 4 273 руб.)
«Т-технологии» – 6,81 млрд руб. (цена 253,72 руб.)
«Газпром» – 4,57 млрд руб. (цена 97,25 руб.)
«Транснефть» – 3,96 млрд руб. (цена 1228,80 руб.)