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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершает день снижением

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 3 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,62% и составил 2242,18. Индекс РТС вырос на 0,29% и составил 914,63.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 76,50 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • Сбербанк АО – 9,32 млрд руб. (цена 301,44 руб.)

  • «Лукойл» – 8,36 млрд руб. (цена 4 273 руб.)

  • «Т-технологии» – 6,81 млрд руб. (цена 253,72 руб.)

  • «Газпром» – 4,57 млрд руб. (цена 97,25 руб.)

  • «Транснефть» – 3,96 млрд руб. (цена 1228,80 руб.)

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