Объем торгов драгметаллами на Мосбирже увеличился в июне в 2,8 раза
Совокупный объем сделок с драгоценными металлами в основном режиме торгов на Московской бирже в июне 2026 г. вырос в 2,8 раза в сравнении с результатом того же месяца 2025 г., сообщила торговая площадка. Показатель увеличился до 385,5 млрд руб.
Сумма, на которую участники торгов совершили сделки с золотом, достигла 373,1 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в июне 2025 г. Объем золота составил 37,5 т, из них 25,3 т в своп-сделках и 12,2 т в сделках спот. Сделки с 69,9 т серебра были заключены на сумму 10,9 млрд руб., с 0,2 т платины – на 753 млн руб., с таким же объем палладия – на 699 млн руб.
По данным Мосбиржи, число сделок на рынке драгоценных металлов в июне также выросло в 2,2 раза в сравнении с июнем 2025 г. Их количество достигло 303 000. Доля частных инвесторов в сделках с золотом составила 1,7%, с серебром – 41,2%, с платиной – 24,3%, с палладием – 30%. Количество частных инвесторов, совершавших сделки на рынке драгметаллов Мосбиржи, достигло 34 300, что на 37% больше прошлого периода.
В январе – мае 2026 г. физический объем сделок с золотом достиг 173,6 т, что в 2,1 раза (на 109,5%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным биржи, объем торгов серебром за пять месяцев увеличился на 126%. Физический объем сделок с серебром достиг 323,7 т. В денежном выражении за январь – май участники рынка заключили сделки с золотом и серебром на общую сумму 2,149 трлн руб. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 736,3 млрд руб. Только в мае объем торгов золотом достиг 26,5 т на сумму 284,5 млрд руб., а серебром – 50,8 т на 9,3 млрд руб.