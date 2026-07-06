Объем торгов драгметаллами на Мосбирже увеличился в июне в 2,8 раза

В январе – мае 2026 г. физический объем сделок с золотом достиг 173,6 т, что в 2,1 раза (на 109,5%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным биржи, объем торгов серебром за пять месяцев увеличился на 126%. Физический объем сделок с серебром достиг 323,7 т. В денежном выражении за январь – май участники рынка заключили сделки с золотом и серебром на общую сумму 2,149 трлн руб. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 736,3 млрд руб. Только в мае объем торгов золотом достиг 26,5 т на сумму 284,5 млрд руб., а серебром – 50,8 т на 9,3 млрд руб.